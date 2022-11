Juventus-Lazio, Allegri: “Vlahovic non se la sente. Chiesa? E’ a disposizione”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Lazio, posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni dell’allenatore dei bianconeri: “Mi aspetto una partita difficile. La Lazio sta facendo grandi cose. Veniamo da un filotto molto importante. Bisognerà essere bravi sapendo che loro sono la seconda miglior difesa ed in trasferta hanno subito un gol soltanto. Tecnicamente sono validi ed attaccano bene la profondità. Punti in comune con Sarri? Non lo so. Maurizio è un allenatore importante e sta facendo un ottimo lavoro. E’ normale che caratterialmente siamo agli opposti. Scudetto? Il Napoli nel pomeriggio ha vinto di nuovo ma quello che si dice oggi non va bene domani. La Juventus deve pensare a domani sera e vincere per arrivare nel migliore dei modi alla ripresa del campionato il quattro di gennaio”.

Dusan Vlahovic non sarà della partita: “Non sarà convocato. Non se la sente. Non dipende dal Mondiale. Vlahovic ha fatto parte dell’allenamento di ieri e di oggi. Stamattina ci ho parlato e non è sereno. In questo momento non è nelle condizioni per essere della partita”. Sugli altri singoli in dubbio per domani: “Di Maria? Avrà un po’ di minutaggio ma dovrò decidere se farlo giocare un tempo o farlo partire dall’inizio. Ogni partita prima di una sosta è delicata. Bisogna stare lì con la testa altrimenti diventa una partita pericolosa. Locatelli? Domani mattina dovrò vedere se sarà disponibile così come Cuadrado. In seguito farò le mie scelte. Kean? Domattina deciderò la formazione”, ha concluso l’allenatore toscano.