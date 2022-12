Juventus, l’anticipazione sulla seconda maglia 2023/2024: bianca e righe orizzontali

di Redazione 15

Foot Headlines svela alcune anticipazioni delle maglie che Adidas sta preparando per la stagione 2023/2024. Tra queste, oltre a Barcellona, Real Madrid e Arsenal, c’è anche la Juventus. In particolare, la seconda maglia è bianca e presenta righe orizzontali tendenti al rosa e al grigio. Poi il logo e il main sponsor in nero.

FOTO