Juventus, La Russa: “Non ne parliamo, per una volta non mi accanisco”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è espresso in merito alla difficile situazione societaria della Juventus. Queste le sue parole, durante la Festa del Tricolore di Fratelli d’Italia a Catania: “Non parliamo della Juventus. Stavolta bisogna che si capisca che è solo la punta dell’iceberg di un problema serio che tutti devono porsi e quindi per la prima volta non mi accanisco con la Juventus. Applauso degli juventini in sala per favore”.