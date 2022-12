Juventus, la Gazzetta pubblica l’intercettazione di Cerrato: “Supercazzoliamo la Consob”

Lo scambio tra Marsiglia e Juventus con Tongya e Akè è valso una plusvalenza di 8 milioni. “Tanto la Consob la supercazzoliamo”, diceva ad un collega il direttore finanziario bianconero Stefano Cerrato, come si evince da un’intercettazione pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Poi in un dialogo con un revisore dei conti ci si sofferma sulla memoria preparata per la Consob sullo scambio Pjanic-Arthur: “Penso che sarebbe opportuno dargli un riferimento di principio contabile o di qualcosa, cioè posso io supercazzolarli in modo più raffinato?”. Come scrive il quotidiano, dalle mail risulterebbe che Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, ora al Pisa, fosse il contachilometri delle plusvalenze: dal 27 maggio al 30 giugno 2020 sarebbero stati completati degli scambi per 66,3 milioni, che avrebbero consentito di non esporre un patrimonio netto negativo.