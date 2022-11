“La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostegno e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario“. Queste le parole che si leggono in una nota rilasciata da John Elkann, all’indomani delle dimissioni del Cda della Juventus. Poi il ringraziamento al cugino Andrea Agnelli “per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi dodici anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili”. Poi, un’indicazione importante per il futuro del reparto sportivo: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”.

Infine, il CEO della Exor ha concluso con un commento sul nuovo amministratore delegato del club bianconero, ovvero Maurizio Scanavino: “Ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo”.