La Juventus risale in Borsa in avvio di seduta a Piazza Affari. Il titolo sale del 5% a 0,28 euro dopo che ieri John Elkann, presidente della controllante Exor, ha escluso l’intenzione di ricapitalizzare nuovamente il club bianconero, il cui patrimonio netto è sceso allo scorso 30 giugno a 169 milioni dopo perdite record per 254 milioni di euro.