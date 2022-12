Juventus, Gazzetta: “Slitta il rientro di Vlahovic. Salterà Cremonese, Udinese e Napoli”

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ritorno di Dusan Vlahovic appare ancora piuttosto lontano. L’attaccante serbo, che oggi non sarà in campo nell’amichevole contro lo Standard Liegi, sarà costretto a saltare anche i primi appuntamenti ufficiali del 2023. Il quotidiano sostiene che l’ex Fiorentina non ci sarà contro Cremonese, Udinese e Napoli. Nel corso delle prossime settimane lo staff medico bianconero valuterà come l’attaccante risponderà alle cure per la pubalgia che ormai lo sta affliggendo da qualche mese.