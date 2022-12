Continuano a emergere novità sul caso Juventus, con la Gazzetta dello Sport che in queste ore ha riassunto quanto avvenuto nei mesi scorsi quando i giocatori bianconeri erano stati sentiti dalla Procura di Torino in merito alle manovre stipendi del 2020 e 2021. In particolare il quotidiano rivela come De Ligt e De Sciglio abbiano fornito agli inquirenti gli screenshot originali dei messaggi inviati dall’allora capitano Giorgio Chiellini al resto della squadra. In queste chat Chiellini comunicò ai compagni l’accordo sulla rinuncia a quattro mensilità, ma con tre di queste che sarebbero state versate l’anno dopo anche a coloro che avrebbero lasciato la Juventus.

A dare ulteriori indicazioni è stato Paulo Dybala, che alla Procura ha spiegato la situazione: “Ufficialmente era uscito un comunicato che parlava della rinuncia a quattro mensilità, ma senza nessun riferimento al pagamento di tre mesi nell’anno seguente. Noi invece avevamo già quell’accordo, non volevamo rinunciare a così tante mensilità.” Lo stesso Chiellini spiegò poi che non era stata la Società a chiedere alla squadra di non rivelare l’esistenza dell’accordo, anche se nei messaggi era stato proprio il difensore a chiedere ai compagni di non farne parola con la stampa per questioni legate alla quotazione in Borsa del club.