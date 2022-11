Juventus, Gazzetta: “Procura valuta di riaprire il fascicolo, possibile penalizzazione”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i guai per la Juventus potrebbero non essere finiti. “La procura può riaprire il fascicolo” informa la Rosea, spiegando che nonostante il club sia stato assolto, la sentenza potrebbe essere revocata. E’ tutto nelle mani del procuratore Chiné, chiamato a valutare se aprire o meno un nuovo fascicolo sulle scritture private. Qualora ciò accadesse, i bianconeri potrebbero andare incontro ad una sanzione che va da una semplice multa a dei punti di penalizzazione. Situazione dunque da monitorare attentamente per gli sviluppi che potrebbe avere a breve.