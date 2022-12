Juventus, Gatti: “Qui sono importanti i dettagli. Da adesso inizia una nuova stagione”

Federico Gatti è stato intervistato ieri ai microfoni di Danz, dopo la vittoria nell’amichevole contro il Rijeka: “Sono cambiato tantissimo, qui bisogna curare ogni singolo dettaglio, sia in campo ma soprattutto fuori. E’ chiaro che all’inizio ci vuole un po’ di tempo, ma con la fiducia che mi stanno dando il mister, la società e i miei compagni, qui si può solo crescere”.

Il difensore classe ’98 ha poi continuato: “Adesso inizia un’altra stagione, e dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, fino a maggio. Dobbiamo davvero prenderne coscienza, perché è troppo importante la stagione. Il mio sogno? ovviamente è di vestire la maglia della Nazionale per più tempo, ma soprattutto anche quella della Juventus, perché sono in un club glorioso. Voglio restarci il più possibile, devo farmi trovare pronto in ogni allenamento, ogni volta che il mister mi chiama in causa”.