Juventus-Frosinone, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 39

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Il tecnico livornese ha parlato del fatto che domani sarà la panchina numero 400 in bianconero, della situazione degli infortunati e di altri temi riguardanti lo scontro con i ciociari. In alto e di seguito ecco allora le immagini con le sue parole.