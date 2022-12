Juventus, fondo Lindsell Train: “Situazione in evoluzione, è presto per commentare”

“L’intero CdA si è dimesso in risposta all’indagine in corso da parte della Consob e della Procura di Torino su presunte irregolarità contabili. È troppo presto per commentare i procedimenti poiché la situazione è ancora in evoluzione, ma continuiamo a confrontarci con la dirigenza del club”. Con una nota ufficiale, il fondo inglese Lindsell Train, secondo azionista della Juventus dopo Exor, si esprime dopo il caos societario e giudiziario che ha coinvolto il club bianconero.