Juventus, l’ex Presidente Cobolli Gigli: “Sono deluso da Agnelli. Paratici pessimo”

L’ex Presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato a Radio BiancoNera durante Terzo Tempo. Ecco le sue parole: “Non posso avere un’impressione. Se non si fosse trovata in questa situazione la Juventus sarebbe tutto di guadagnato. Spero ne esca. Io sono un tifoso della Juve, penso alle conseguenze che potrebbero derivare sulla squadra. Abbiamo lasciato la Juventus, dopo diverse settimane di pena, con diversi risultati importanti. L’augurio è che riprenda su questa strada. Marotta? È stato ottimo alla Juve. Paratici? Pessimo invece. Insieme andavano bene perché c’era Marotta che gli evitava di fare cose spropositate, come poi ha fatto. Forse Agnelli non è stato capace di tenerlo tranquillo una volta venuto meno Marotta. Io sono sempre stato contrario all’arrivo di Ronaldo, e continuo a dire che è stato un grande errore. Agnelli? Deluso, nel senso che con Marotta ha fatto grandi cose, senza di lui e con una squadra che ha voluto farsi lui ha sbagliato”.