Juventus, Elkann assicura: “Non c’è bisogno di ulteriori interventi sul capitale”

John Elkann, CEO di Exor, ha commentato in occasione dell’Investor Day le dimissioni di tutto il cda della Juventus: “Abbiamo una direzione molto chiara davanti a noi e nessuna necessità di intervenire sul capitale. Il nuovo presidente, Gianluca Ferrero, saprà rispondere ai problemi chiamato a risolvere, ed il direttore generale, Maurizio Scanavino, ha ottime capacità. Non dimentichiamo poi un allenatore come Allegri che in passato ha già vinto. Crediamo che il futuro della Juventus sia incoraggiante e che la leadership del club non farà altro che aumentare il valore di un settore quale il calcio“.