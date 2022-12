Juventus, domani Allegri guiderà la ripresa dei lavori alla Continassa

Nel mezzo del caos societario la Juventus è pronta a tornare al lavoro. Martedì riprenderanno infatti gli allenamenti alla Continassa in vista della ripresa del campionato. Un gruppo che sarà ridotto a causa dei tanti giocatori ancora impegnati al Mondiale. Oltre a chi è ancora in corsa in Qatar ovviamente mancheranno anche gli eliminati Vlahovic, Kostic, McKennie, Szczesny e Milik, che avranno dei giorni di vacanza. Nella prima seduta, in programma nel primo pomeriggio, l’allenatore avrà a disposizione soltanto una dozzina di pedine, ossia gli italiani più Cuadrado e Soulé.