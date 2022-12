Juventus, Della Ragione: “Negli ultimi mesi abbiamo affrontato sfide senza precedenti”

Massimo Della Ragione, presidente consiglio rischi nel cda della Juventus, è intervenuto in occasione dell’assemblea degli azionisti in corso all’Allianz Stadium: “Negli ultimi mesi abbiamo affrontato delle sfide senza precedenti, riunendoci più di dieci volte. Abbiamo avuto un costante canale di comunicazione con le autorità di vigilanza e controllo, chiesto ulteriori analisi e riflessioni, ma anche discusso con management, revisori e organi controlli interni“. Della Ragione ha poi aggiunto: “Fin da subito è apparsa la difficoltà dei profili contabili, soggetti a diverse interpretazioni. Per questo sono state riviste stime e assunzioni in determinate partite di bilancio“.