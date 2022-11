Juventus, Del Piero apre al ritorno: “Conosco bene la società. E ho ancora casa a Torino”

Alessandro Del Piero ha commentato ai microfoni di beIN Sports la delicata situazione che sta vivendo la Juventus in seguito alle dimissioni di tutto il CDA. L’ex attaccante ha dato l’impressione di essere pronto a tornare in Italia qualora gli fosse proposto: “Non so con precisione quale sarà il piano, ma conosco bene la società. Inoltre ho ancora una casa a Torino…“. Ovviamente è presto per sbilanciarsi, ma non è da escludere categoricamente che le strade di Del Piero e dei bianconeri possano ricongiungersi.