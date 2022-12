Juventus, Danilo e Alex Sandro tornano ad allenarsi alla Continassa

Dopo i tre giorni di riposo per il Mondiale e le festività natalizie, i difensori brasiliani della Juventus Danilo e Alex Sandro sono tornati ad allenarsi nuovamente in gruppo alla Continassa. Ottime notizie dunque per Allegri, che pian piano sta recuperando tutti i componenti della sua rosa dopo la competizione iridata in Qatar. Ora mancano all’appello solo gli argentini Di Maria e Paredes, di ritorno a Torino dopo Capodanno.