Juventus, continua risalita titolo in borsa nonostante bilancio in rosso di 238 milioni

Continua la risalita in borsa del titolo della Juventus nonostante l’approvazione odierna del bilancio con un rosso da 238,1 milioni di euro. Questo quanto emerge dall’analisi di Calcio e Finanza, che sottolinea come le azioni bianconere abbiano chiuso oggi a quota 0,3212 euro, in crescita del 2,03% rispetto alla chiusura di venerdì 23 dicembre. Una risalita costante se consideriamo che dopo le dimissioni de Cda del 28 novembre il titolo è cresciuto del 14,8%.