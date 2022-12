Juventus, comunicati termini per diritto di voto e deleghe dell’Assemblea del 18 gennaio

Nella giornata odierna la Juventus ha reso noto l’ordine del giorno per l’Assemblea in programma il prossimo 18 gennaio alle 10:00, all’Alianza Stadium, che riguarda interamente deliberazioni che riguardano il Consiglio d’amministrazione. Sono previste per prima la determinazione del numero dei componenti del Cda, poi la determinazione della durata in carica, successivamente la nomina dei componenti, infine la determinazione dei compensi dei componenti. Per quanto concerne il diretto di voto, il termine è la giornata contabile del 9 gennaio 2023 e per cui quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Tutti gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da Computershare. Le deleghe dovranno pervenire con posta elettronica entro e non oltre il 16 gennaio 2023 o via web enreo le 12 del 17 gennaio.

IL 24 dicembre è il termine ultimo per depositare le liste di candidati per la nomina del Cda. In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale e da relativa Determinazione Consob, “hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale”. Entro il 16 dicembre potranno essere richieste integrazioni all’ordine del giorno.