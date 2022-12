Juventus: club non condivide le valutazioni di Deloitte sul bilancio

La Juventus con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ufficiale dichiara di non condividere le valutazioni fatte da Deloitte. La società di revisione aveva reso nota la relazione di revisione sul progetto di bilancio del club bianconero, evidenziando un giudizio con rilievi, in particolare riguardo le manovre stipendi e il tema di un debito non contabilizzato.

“I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti. Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della Società dalla Consob e dalla Procura”. Questo è quanto si legge nella nota da parte della Juentus.