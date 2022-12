Buone notizie per Massimiliano Allegri e per la Juventus, in vista della ripresa del campionato a gennaio. Federico Chiesa, infatti, è tornato da oggi ad allenarsi in gruppo, svolgendo l’intera seduta con i compagni. Un recupero importante, dopo che l’attaccante era stato costretto a saltare le amichevoli con Arsenal e Rijeka, per alcuni guai muscolari.