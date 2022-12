Juventus: Chiesa realizza una doppietta in amichevole, a segno anche Kean

Buon notizie per Max Allegri e la Juventus, in vista del rientro in campo a gennaio. L’attaccante bianconero, Federico Chiesa, infatti ha realizzato una doppietta in amichevole contro l’U19 juventina, giocando 45 minuti di buonissimo livello. Bene anche Kean autore di tre reti e Hasa con un gol. Dopo questo test la Juventus tornerà ad allenarsi lunedì, con una serata mattutina.