Juventus, buone notizie per Allegri: Moise Kean rientra in gruppo

by Enrico Ricciulli

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, approfitta della sosta per provare a recuperare qualche giocatore dall’infermeria. Buone notizie per quanto riguarda Moise Kean, che sembra recuperato in vista del prossimo match contro la Lazio del 20 novembre. Tempi più lunghi invece per Mattia De Sciglio, che prosegue il suo lavoro di fisioterapia.