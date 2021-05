Juventus, Buffon: “Con Bonucci, Barzagli e Chiellini più di un’amicizia, sono speciali”

by Davide Triolo

Gianluigi Buffon - Juventus 2016/2017 - Foto Antonio Fraioli

“Bonucci, Barzagli e Chiellini? Con loro mi viene in mente il legame, che è più forte dell’amicizia. Sono persone speciali. Sarà difficile andare alla ricerca di gente simile, in un mondo attuale. Penso che non avrò contraccolpi dopo l’addio alla Juventus. Ho 43 anni e certi capitoli prima o poi bisogna chiuderli. Sono tranquillo, ancora più convinto. Sono felice, ho una bellissima famiglia, con i miei figli, mia moglie, stiamo bene. Ho tantissimi stimoli extra-campo. Sono un sognatore, ho un milione di cose da acchiappare che magari non acchiapperò mai, ma non importa. Mi sento un fortunato”. Gianluigi Buffon si è così espresso in merito alla rottura del legame professionale con la Juventus, che lo proietterà verso altre esperienze, probabilmente extra-europee, ai microfoni del sito ufficiale del club piemontese. Lo storico portiere bianconero ha parlato del rapporto con Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, esplicando l’eccezionalità umana dei calciatori citati.