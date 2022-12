Juventus, Arrivabene: “Richieste di Dybala troppo onerose per il rinnovo, Di Maria un’opportunità”

L’ex AD della Juventus Maurizio Arrivabene, nel corso dell’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium, ha ripercorso gli anni vissuti in bianconero. Tra le varie tematiche toccate ci sono anche quelle legate al mancato rinnovo di Paulo Dybala e all’arrivo di Angel Di Maria. Queste le sue parole: “Le condizioni chieste da Dybala erano considerate onerose e impegnative per il club su un piano pluriennale. C’è stata l’opportunità di prendere un campione di livello mondiale come Di Maria. Doveva fare da mentore ai giovani che sono arrivati, e parlo di Fagioli e Miretti. L’abbiamo ritenuto un fatto molto importante”.