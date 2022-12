Il consiglio di amministrazione della Juventus, guidato ancora da Andrea Agnelli, ha ri-approvato il nuovo progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022, che sarà sottoposto all’assemblea degli azionisti in data 27 dicembre in unica convocazione all’Allianz Stadium, oltre a un nuovo bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno. La riapprovazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato è dovuta, come spiega il club bianconero in una nota, “alle analisi e valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre scorso, acquisiti nuovi pareri aggiornati resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante relativa all’indagine della Procura, con riferimento alle c.d. ‘manovre stipendi’ realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021. In particolare, rilevato che si tratta di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile, il Consiglio di Amministrazione ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi. All’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene il trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, la società, in via di adozione di una prospettiva di accentuata prudenza, ha ritenuto di rivedere alcune stime e assunzioni che comportano rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine giugno 2022”.

Si leggono dunque i dettagli: “L’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di 239,3 milioni di euro, rispetto alla perdita di 226,8 milioni dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a 12,5 milioni – è principalmente dovuto a minori ricavi per 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per 64,8 milioni (soprattutto per effetto del minor numero di partite di campionato e Uefa Champions League rispetto all’esercizio 2020/2021, che beneficiava dello spostamento di alcune partite dalla stagione 2019/2020), parzialmente compensati da maggiori ricavi da gare per 24,5 milioni (seppur ancora significativamente penalizzati dalla pandemia) e da altre voci minori”.