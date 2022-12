Juventus, Andrea Agnelli presente all’allenamento

Sotto gli occhi dell’ex presidente Andrea Agnelli, la Juventus ha sostenuto la seduta mattutina di allenamento. L’ex numero 1 del club, dopo le dimissioni di due settimane fa dalla carica, ha assistito per qualche minuto all’allenamento in compagnia del direttore sportivo Federico Cherubini. Presente anche Paul Pogba, che ha seguito da fuori i compagni limitandosi ad un lavoro differenziato. Federico Chiesa ha terminato anzitempo la seduta in via precauzionale per un colpo ricevuto. Alla Continassa ha avuto luogo anche una partitella in famiglia tra la prima squadra e la next gen.