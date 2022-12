Juventus, Allegri: “Ci sono le premesse per avere tutti a disposizione nel giro di dieci giorni”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro lo Standard Liegi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa sta bene, ieri si è allenato con la squadra e oggi ha fatto differenziato, può avere la possibilità di essere disponibile per Cremona. Vlahovic ha fatto il primo allenamento correndo un po’, ci sono buone possibilità di recupero anche se non per Cremona mentre Pogba per il momento non sente fastidio al ginocchio. Ci sono tutte le premesse perché nel giro di 10 giorni siano tutti a disposizione”.

Nonostante le diverse assenze, l’allenatore bianconero vuole che i suoi diano il massimo nella prima gara del 2023 contro la Cremonese: “Dovremo fare una partita seria, è la prima dell’anno ed è la più complicata. Szczesny? gli si è bloccato il collo, se per Cremona ce la fa bene altrimenti c’è Perin”.