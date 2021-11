Juventus, allarme Dybala: affaticamento muscolare e Lazio a serio rischio

by Davide Triolo

Paulo Dybala, Juventus - Foto Antonio Fraioli

Paulo Dybala rappresenta l’asse portante del reparto offensivo della Juventus, pedina fondamentale per il calcio proposto da Massimiliano Allegri. L’argentino racchiude quantità e qualità, grazie al suo mancino straordinario e alla sua caparbietà sulla trequarti avversaria, sebbene il suo stato fisico, attualmente, preoccupi. Dopo aver risposto positivamente alla chiamata della Nazionale argentina, Dybala ha accusato un affaticamento muscolare durante le fasi finali del primo tempo contro l’Uruguay; come dichiarato in conferenza stampa da Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Albiceleste, le condizioni dell’ex Palermo sono da valutare. Dolore al polpaccio che fa temere il peggio ai tifosi bianconeri, soprattutto in vista dell’imminente confronto con la Lazio di Maurizio Sarri. Dybala tornerà a Torino giovedì 18 novembre, per accertamenti accurati, seppur, come riportato inoltre dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la sua presenza contro i biancocelesti sia a serio rischio.