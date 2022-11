Juventus, Agnelli a Club Parlamento: “Dimissioni di comune accordo con John Elkann”

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni in merito al terremoto che ha scosso tutto il mondo Juventus, con le dimissioni dell’intero Consiglio d’Amministrazione. Stando a quanto appreso dall’ANSA l’ormai ex presidente Andrea Agnelli avrebbe parlato durante il consueto Juve Club Parlamento in Senato: “La Juve è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare. Le mie dimissioni sono una scelta assunta di comune accordo con John Elkann”.

“Io resto il primo tifoso e non cambia nulla per i programmi e gli obiettivi della squadra: è all’altezza della situazione, può vincere qualsiasi cosa. Ho detto già nel 2019 che questo è un sistema che andava regolato da dentro e che va cambiato”, avrebbe aggiunto l’ex numero uno del club bianconero.