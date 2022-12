Juventus, Agnelli: “Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità per diventare numeri 1”

Con un documento tra gli atti dell’inchiesta della Procura di Torino consultati dall’AGI, il manager Vincenzo Ampolo ha riferito quelle che erano state le parole del Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco gli appunti in questione: “Riunione oggi e’ preso di coscienza del momento economico difficile. Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilita’ per diventare numeri 1. Grandi rischi presi. Poi e’ arrivato Covid 19. Fino al 30 giugno abbiamo messo in sicurezza l’azienda-stipendi pagabili. Nonostante perdita contabile di 220m. Dobbiamo ristrutturare nostra produzione i.e. giocatori. Bisogna prendere atto di questo e operare. Prendiamoci 10-15 gg per lavorare ognuno sul suo. Portare la macchina a livello di sostenibilità per vivere senza operazioni straordinarie. Operazioni fortunate: AuCap pre Covid e accordo giocatori. Barca, Juve e Psg sono i club in maggiore difficoltà attualmente. Real e Bayern uniche società sane in questo momento. Chiellini sa che se non giochiamo fino a marzo 21 dovranno rinunciare a stipendi”.