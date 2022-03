Julio Cruz: “Convinto che l’Inter può ancora vincere lo scudetto. Correa sarà decisivo”

by Marzia Bosco

Joaquin Correa - Foto Antonio Fraioli

Julio Cruz, ex attaccante di Inter e Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, della lotta scudetto in Serie A. “Io sono convinto che alla fine l’Inter riuscirà a vincere: considerando che deve recuperare una gara, ecco allora che secondo me ce la farà a recuperare e a raddrizzare l’ultimo periodo che non è stato eccezionale. Ma con 9 gare a disposizione c’è ancora tempo per riprendere la marcia: raggiungerà la vetta. Mi piace poter pensare che il giocatore decisivo potrà essere il Tucu Correa: ha avuto un periodo non certo felice ma ha le capacità per poter imprimere una accelerazione decisiva al campionato interista con le proprie qualità“.