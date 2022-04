Inzaghi con l’imbarazzo della scelta, Pioli ritrova Calabria. La finale in palio prima del rush Scudetto

by Mattia Zucchiatti

Stefano Pioli - Foto Marti

Si riparte dallo 0-0 con la vecchia regola dei gol in trasferta. Milan contro Inter, atto infinito di una sfida che dopo anni di tentennamenti e crisi è tornata decisiva su più fronti. Scudetto, ma anche Coppa Italia. Pioli contro Inzaghi dopo il pari dell’andata e prima di un turno di campionato decisivo con Lazio e Roma nelle vesti di giudici per il titolo. Il Milan è imbattuto in sette degli ultimi confronti in Coppa Italia contro l’Inter, che deve sfatare il tabù delle semifinali dopo quattro eliminazioni negli ultimi quattro accessi al penultimo atto del torneo. Di fronte due squadre che hanno vissuto un momento simile, con qualche passo falso di troppo (due pareggi nelle ultime cinque partite per entrambe) ma con una vittoria nell’ultimo turno di campionato.

Rebus attacco per Simone Inzaghi che contro lo Spezia ha schierato dal 1′ Dzeko e Correa, ma ha trovato i gol degli attaccanti solo con gli ingressi di Lautaro e Sanchez. L’attaccante cileno è l’unico giocatore in questa stagione ad aver segnato in quattro competizioni differenti, ma dovrebbe partire dalla panchina lasciando la titolarità alla coppia Dzeko-Lautaro. Skriniar, De Vrij, Bastoni (al Picco solo affaticamento) pronti in difesa, mentre come quinti si scaldano i soliti Dumfries e Perisic che ai rossoneri ha realizzato in carriera due gol e cinque assist.

Scelte quasi obbligate per Pioli che deve fare ancora i conti con l’emergenza difensiva. Fuori Florenzi e Romagnoli, ma Calabria c’è e recupera. Spazio in caso di necessità a Kalulu terzino, con Gabbia al centro al fianco di Tomori, mentre Theo Hernandez completerà il reparto. Sul fronte d’attacco tocca a Messias che sembra ormai aver superato Saelemaekers in gerarchia. Kessie sulla trequarti, mentre Leao e Giroud – dodici gol in due a San Siro in nel 2022 – proveranno a portare la contesa dalla parte rossonera. Grande lavoro spetterà alla coppia in mediana con Tonali e Bennacer chiamati a fare la diffferenza.