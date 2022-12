Intercettazione Paratici-Bonucci: “La Juventus è degli Agnelli, cosa può succedere per due stipendi?”

“Scusa Fabio, io mi fido di te ma se poi arriva un altro?”. A chiederlo in una intercettazione del 2020, rivelata da ‘Repubblica, è l’attuale capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, parlando con l’ex dirigente bianconero Fabio Paratici che risponde così: “Leo, la Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia Agnelli. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi?”.

INTERCETTAZIONE ELKANN-AGNELLI: “SI SONO ALLARGATI”

La conversazione tra Bonucci e Paratici, scrive “La Repubblica”, è stata raccontata dallo stesso calciatore Juve agli investigatori durante la sua audizione, il 4 aprile di quest’anno. A Bonucci fu chiesto conto della prima manovra stipendi. La Guardia di Finanza aveva già perquisito gli uffici Juventus alla Continassa, aveva già analizzato i conti in rosso e ascoltato le intercettazioni dei manager bianconeri.