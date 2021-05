Inter, Zhang: “Momento speciale ed emozionante, non ci sono parole per descriverlo”

by Daniele Forsinetti

Steven Zhang - Foto Antonio Fraioli

Il presidente dell’Inter Steven Zhang, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha raccontato le proprie emozioni dopo aver conquistato il suo primo scudetto con il club nerazzurro: “E’ un momento emozionante, speciale per tutte le persone coinvolte in questo progetto e che sono state con noi in questo percorso. Grazie prima di tutto ai tifosi, a tutti gli stakeholder, a chi lavora con noi e ovviamente al nostro coach Antonio Conte e ai giocatori che hanno lavorato duramente per raggiungere questo risultato. Voglio inoltre ringraziare tutti i dipendenti dell’Inter e il management, i due amministratori delegati che mi hanno sostenuto non solo in quest’anno ma anche nei precedenti cinque. Tutti coloro che fanno parte di questo progetto, che hanno lavorato con noi non solo quest’anno ma anche in passato. Penso che tutti loro facciano parte di questo scudetto e che questo scudetto appartenga a tutti loro e voglio dirgli grazie. Grazie non solo agli impiegati della società, ma anche a coloro che hanno creduto in me e hanno messo nelle mie mani l’onore di gestire questo club e hanno dato fiducia anche alla squadra per arrivare a questo titolo. Un grazie speciale a mio padre“.

“E’ un giorno speciale, ho detto a qualche giocatore ieri che è qualcosa che quasi non riesco a immaginare che sia successo veramente, ma alla fine sappiamo che siamo qui grazie al duro lavoro dei mesi e anni precedenti, non c’è nessuna parola nella realtà e nella mia esperienza che posso usare per descriverlo. Futuro? Credo che il futuro dell’Inter, il progetto, il mondo dell’Inter è sempre lo stesso da 100 anni e sarà sempre così, il nostro obiettivo è diffondere energia positiva, speranza, inclusività, idee innovative alle persone che la circondano. Non importa se siete fan dell’Inter, appassionati di calcio o se non siete grandi fan dello sport, tutto quello che noi facciamo, i nostri messaggi e i nostri progetti avranno questi valori”, ha concluso il numero uno nerazzurro.