Inter, Zhang alla cena di Natale: “All’uscita lasciate 5 euro per il calciomercato”

Steven Zhang davvero scatenato in occasione della cena organizzata dall’Inter per fare gli auguri di Natale. Il presidente dei nerazzurri, che ha compiuto 31 anni, ad un certo punto ha preso la parola dicendo: “Ragazzi, quando andate via, lasciate 5 euro alla porta. Li darò a Piero per il mercato invernale”. Una battuta che ha scatenato l’ilarità generale, oltre alla pronta risposta di Ausilio, che lo ha beccato: “Sono sette anni che sei qua e ancora non parli italiano”. un’affermazione, quella di Zhang, destinata a raccogliere anche le ironie delle altre tifoserie, vista la complicata situazione finanziaria del club.