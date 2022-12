Inter, Zhang alla cena di Natale: “Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023”

“Per la prima volta dopo tre anni siamo tornati qui, auguro Buon Natale a tutti. Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023, questo è l’obiettivo del club in ogni stagione e dunque anche quest’anno. Lo abbiamo fatto negli anni scorsi”. Lo ha detto Steven Zhang, presidente dell’Inter, a Sky Sport prima dell’inizio della cena di Natale del club nerazzurro: “Sono molto contento per Lautaro, ha ricevuto parecchie critiche per due partite giocate male ma poi ha saputo reagire portando l’Argentina a vincere il Mondiale. Lo abbiamo visto crescere all’Inter per cinque anni, è migliorato tanto; siamo soddisfatti e orgogliosi di lui. Lukaku? Siamo molto fiduciosi, si sta allenando duramente tutti i giorni. Ci aspettiamo grandi cose da lui”.