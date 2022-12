Inter, Zanetti: “Sapevo che Fernandez e Alvarez avrebbero fatto strada, erano nostri obbiettivi”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di due talenti in rampa di lancio della nazionale argentina. Come sottolinea l’ex. Inter, infatti, Julian Alvarez ed Enzo Fernandez stanno diventando sempre più centrali nel gioco dell’albiceleste e sembrano poter avere davvero un futuro radioso. Ecco allora le parole di Zanetti sui talenti appena citati, anche in ottica Inter: “Avevo capito che avrebbero fatto strada. Sono giocatori dal futuro luminoso. Da noi è successo con Lautaro: lo abbiamo preso quando aveva 21 anni, ora ne ha 25. In queste quattro stagioni è cresciuto tantissimo. Quando compri un giovane, non devi guardare solo quello che ti può dare nell’immediato ma ciò che ti può dare in prospettiva. Di Enzo Fernandez e Julian Alvarez mi ha colpito la loro personalità: sono andati in scena in un momento difficile per l’Argentina e sono diventati subito protagonisti. I loro sono due nomi che avevamo sul nostro taccuino, in casa Inter, ma le condizioni economiche non ci hanno permesso di acquistarli”.