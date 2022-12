Inter, tre giorni di vacanza dopo amichevole contro la Reggina: allenamenti dal 26 dicembre

Allenamenti a Santo Stefano per l’Inter di Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che ha concesso tre giorni di vacanza alla squadra dopo l’amichevole vinta per 2-0 contro la Reggina. Sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile De Vrij e i giocatori infortunati, ma tutti gli altri torneranno agli ordini dell’allenatore e dello staff a partire dal 26 dicembre. L’Inter ha in programma un’amichevole con il Sassuolo il 29 dicembre, prima della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro il Napoli.