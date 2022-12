Inter: il Tottenham punta de Vrij già a gennaio

L’Inter prova a tenersi stretto il difensore olandese Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato da Football Insider, sull’ex Lazio ci sarebbe forte il Tottenham di Antonio Conte, per un’operazione pensata già per la finestra di gennaio. Da ricordare poi come de Vrij ha ugualmente il contratto in scadenza al 30 giugno e, per una eventuale corsa a parametro 0, su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone.