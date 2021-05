Inter, si rompe l’asse Conte-Lukaku. Inzaghi parlerà con l’attaccante belga

by Davide Triolo

Inter, Romelu Lukaku FOTO ANTONIO FRAIOLI

Romelu Lukaku ha trascinato l’Inter di Antonio Conte allo Scudetto durante l’annata 2020/2021, sostenendo la causa nerazzurra sino a colmare un digiuno durato ben 11 anni complessivi. Il rapporto idilliaco tra l’attaccante belga e l’allenatore italiano è noto ai più e solido da un punto di vista emotivo ed evidentemente sportivo; l’addio di Conte potrebbe aver colpito nel profondo Lukaku, non più così certo di una permanenza a Milano. Il nuovo tecnico della Beneamata, Simone Inzaghi, tenterà di convincere il belga a restare alla corte di San Siro, così da poter continuare un percorso di crescita come fulcro della compagine meneghina. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ex tecnico della Lazio chiamerà primariamente Lukaku tra i giocatori dell’Inter, per convincerlo a lavorare insieme e riportare i nerazzurri sul tetto d’Italia. Situazione economica non semplice per il gruppo Suning a capo dell’Inter, ma Lukaku resta tra gli incedibili.