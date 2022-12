Inter, riecco Onana dopo i guai col Camerun: “Sono tornato, good vibes e mentalità forte”

“Sono tornato a Milano. Good vibes e mentalità forte”. Andrè Onana è tornato a Milano dopo i guai in Qatar col suo Camerun ed è pronto a tornare a difendere la porta dell’Inter, dopo la titolarità guadagnata dopo poche partite a scapito di Handanovic. Con la nazionale, invece, ai Mondiali ha perso il posto dopo una partita ed è andato via dal ritiro per via di un litigio con il ct Song e finendo nella bufera mediatica.