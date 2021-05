Inter, Ranocchia: “La vittoria dello Scudetto mi ripaga di tutto ciò che ho dato a questo club”

by Daniele Forsinetti

Andrea Ranocchia, Inter 2018-2019 - Foto Sportface

Il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue emozioni dopo la conquista dello Scudetto: “Siamo molto contenti e soddisfatti per la vittoria dello scudetto. Abbiamo concluso il percorso meritatamente e nella miglior maniera possibile. Io ho vissuto questi colori per più di 10 anni e sono davvero, davvero felice. Questo gruppo è nato con l’arrivo di Antonio Conte. L’anno scorso abbiamo perso una finale e siamo arrivati secondi ma abbiamo capito che potevamo ambire a qualcosa di più. I momenti difficili ci sono stati, ma siamo stati bravissimi a gestirli. Ci sono state partite vinte che in passato non avremmo portato a casa. Abbiamo sempre gestito benissimo tutte le energie, incanalandole in ogni partita. Conte sicuramente è migliorato negli anni. Io lo conosco fin dall’esperienza con l’Arezzo: da ì’ ha fatto un percorso straordinario. Dove è andato, ha vinto. Metodo, passione, lavoro, un grande staff: è tra i migliori al mondo a indirizzare i giocatori verso la sua direzione. Lui porta a vincere anche giocatori che non avevano mai vinto, è sempre pronto a motivare”.

“Conte allena tutti alla stessa maniera. Allena anche chi non fa parte della squadra. Le motivazioni così vengono da sé ed è bravissimo a far sì che tutti si mettano a disposizione. Il valore del gruppo è alto, ci sono tanti giovani e tanti giocatori forti. Al momento ci stiamo godendo la vittoria, poi penseremo ai progetti per il futuro. La mia soddisfazione più grande è quella di alzare un secondo trofeo con questa squadra: un premio che mi ripaga di tutto quello che ho dato, di tutti gli sforzi e tutti i momenti vissuti con questa maglia in questi anni”, ha concluso il centrale nerazzurro.