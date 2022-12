Inter, Olympique Marsiglia su De Vrij: i francesi studiano il colpo a parametro zero

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l’Inter a parametro zero. Il difensore olandese, il cui futuro in nerazzurro è sempre più incerto, sarebbe nel mirino dell’Olympique Marsiglia; il presidente del club francese Pablo Longoria avrebbe chiesto informazioni per tentare il colpo la prossima estate. Sarà decisivo lo spazio che Inzaghi darà al centrale nella seconda parte di stagione.