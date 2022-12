Inter, nerazzurri al lavoro verso il Napoli: Lukaku e Dzeko verso la titolarità

Inter di nuovo al lavoro ad Appiano Gentile nel giorno di Santo Stefano, dopo tre giorni di riposo concessi ai nerazzurri dal tecnico Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni l’allenatore ritroverà anche Brozovic e Lautaro Martinez, ultimi a rientrare dalle fatiche del Mondiale e attesi a Milano tra il 27 e il 29. Entrambi saranno probabilmente disponibili solo per la panchina per il big match del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, incontro che segnerà la ripresa del campionato. In attacco quindi spazio a Dzeko e Lukaku, con quest’ultimo apparso in netta ripresa nell’amichevole contro la Reggina. Saranno proprio il bosniaco e il belga a scendere in campo giovedì nell’ultimo test amichevole contro il Sassuolo.

A centrocampo invece Barella e Calhanoglu dovrebbero essere affiancati da Mkhitaryan, a sua volta apparso in crescita negli ultimi test. In difesa spazio a Dumfries e Di Marco sugli esterni, mentre accanto a Skriniar e Bastoni sarà ballottaggio tra Acerbi e De Vrij.