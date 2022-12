Inter-Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania per il match tra Inter e Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio allo stadio Meazza. Anche coloro che possiedono la tessera del tifoso, ma sono residenti in Campania, non potranno accedere allo stadio. Coloro che avessero già acquistato i biglietti potranno dunque procedere con la procedura di annullamento e rimborso.

La misura è stata presa su consiglio del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di Milano, individuando un pericolo di azioni violente da parte dei settori estremi delle tifoserie ultras delle due squadre.