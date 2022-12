Inter, Mkhitaryan: “L’obiettivo è vincere trofei nel 2023. Bisogna ripartire forte”

Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di SportMediaset esprimendosi in merito al periodo in ritiro dell’Inter: “Dobbiamo prepararci bene e ripartire fortissimo. Sappiamo che è molto importante la prima partita col Napoli: dobbiamo fare di tutto per vincerla. Se ci riusciremo resteremo nella lotta per i primi posti. Il mio obiettivo per il 2023 è vincere trofei in nerazzurro”. Il centrocampista ha poi continuato: “Mi importa giocare bene e aiutare la squadra. Dzeko? E’ fortissimo, speriamo che aiuterà la squadra ancora di più e speriamo di averlo altri anni qui, è importante per noi”.