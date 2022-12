Inter, Marotta: “Speriamo di vincere nel 2023 quel trofeo che non abbiamo raggiunto nel 2022”

“Il palmares dell’Inter è già a ricco, ora sta a noi gestire questo momento, vogliamo riuscirci nel migliore dei modi. Speriamo che il 2023 ci possa portare quel trofeo che non abbiamo raggiunto nel 2022. Vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni, come è normale che sia”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine della cena di Natale del club parlando a Sky Sport: “Dobbiamo essere capaci di competere contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere la squadra più forte”.

E su Lukaku: “Ama l’Inter e questo lo abbiamo capito da tempo. Ci aspettiamo cose importanti da lui. È alle prese con questo fastidio muscolare ma credo sia ristabilito, ora deve ritrovare la condizione. Ha grande carica e determinazione”.