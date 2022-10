Inter, Lukaku ancora out: salta la trasferta di Firenze

Romelu Lukaku non sarà convocato neanche per Fiorentina-Inter, anticipo di sabato sera dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’attaccante belga, assente dalla gara contro la Lazio di fine agosto, non è ancora pronto per rispondere alla convocazione di Simone Inzaghi e continuerà a lavorare ad Appiano Gentile. L’obiettivo adesso è quello di riaverlo mercoledì prossimo contro il Viktoria Plzen nella sfida decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di finale della Champions League. Lukaku si era infortunato al flessore della gamba destra.